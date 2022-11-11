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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 16:00

Из-за ДТП в Рязани на Южной окружной закрыто движение

Трактор, перевозимый на платформе трала, врезался в железнодорожную эстакаду
Источник:kp.ru
ДТП на Южной окружной Рязани парализовало движение транспорта. Фото: кадр из видеозаписи.

ДТП на Южной окружной Рязани парализовало движение транспорта. Фото: кадр из видеозаписи.

Вечером в пятницу, 11 ноября, в Рязани на Южной окружной дороге в районе Храпово произошло серьезное ДТП. В железнодорожную эстакаду врезался трактор, который перевозили на платформе трала. От удара трактор упал на проезжую часть.

Специалисты по связям с общественностью ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства (ФКУ "Поволжуправтодор") сообщили, что движение на участке федеральной трассы временно закрыто.

Напомним, что в 2006 году аналогичное ДТП в районе Болошнево (Рязанский район) привело к разрушению железнодорожной эстакады и последующему крушению грузового поезда.