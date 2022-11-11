Самый теплый день, а затем — предзимье: какую погоду обещают рязанцам в ближайшие даты

12-13 ноября Рязанскую область ждут еще два аномально теплых дня, затем - похолодание. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рязанскую область ждут еще два аномально теплых (для второй недели ноября) дня, а затем мы окунемся в предзимье. Это следует из прогноза регионального филиала Росгидромета, предсказавшего погоду на 12-14 ноября.

В субботу ожидается самая высокая температура с конца октября: +3...+8 ночью и +7...+12 днем. Именно в Рязани воздух прогреется до +11. Ветер при этом юго-западный и западный, при порывах 13-18 м/с, что очень внушительно. В светлое время суток небольшой дождь.

В воскресенье будет все еще теплее нормы - по области до +10. Ветер такой же сильный, но уже с переходом на северо-западный. Местами тоже небольшой дождь.

В понедельник метеорологи обещают ощутимое похолодание: -2...+3 как ночью, так и днем. Осадки выпадут уже в виде снега и мокрого снега.