Экс-чиновник Касимовской администрации в суде ответит за мошенничество с землей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника администрации Касимовского района, обвиняемого в мошенничестве, сообщает СУ СК России по Рязанской области.
В Касимовском МСО установили, что в 2020 году чиновник от имени своего брата арендовал и мошенническим путем присвоил себе находящийся в государственной собственности земельный участок. Рыночная стоимость земли - более 100 тыс. рублей, но предприимчивый делец выкупил его всего за 1 054 рубля 11 копеек.
Следствием собрало достаточно доказательств, в связи с чем материалы дела ушли в суд.
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