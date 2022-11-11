Экс-чиновник Касимовской администрации в суде ответит за мошенничество с землей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника администрации Касимовского района, обвиняемого в мошенничестве, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

В Касимовском МСО установили, что в 2020 году чиновник от имени своего брата арендовал и мошенническим путем присвоил себе находящийся в государственной собственности земельный участок. Рыночная стоимость земли - более 100 тыс. рублей, но предприимчивый делец выкупил его всего за 1 054 рубля 11 копеек.

Следствием собрало достаточно доказательств, в связи с чем материалы дела ушли в суд.

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