Двух касимовских призывников отправляют служить в Президентский полк. Издательство "Пресса".

Два касимовских призывника – Александр Сугробов и Владислав Акимов - отправятся служить в Президентский полк.

«Честь служить в Кремле выпадает не каждому. Призывник должен соответствовать ряду критериев: быть высоким, обладать славянской внешностью, отличным здоровьем, иметь положительную характеристику, причем не только на себя, но и на родственников», - цитирует военкома Касимовского района Леонида Остапенко «Пресса».

По словам Александра Сугробова, как только он получил повестку, сразу отправился военкомат.

«Прошел медкомиссию, и 13 декабря у меня отправка. Сейчас стараюсь больше времени проводить с родными», - поделился призывник.

Указывается, что до 31 декабря призывную комиссию пройдут более 300 касимовцев.

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