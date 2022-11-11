За 1,5 млрд рублей возле ЖК «Олимпийский» в Рязани построят школу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2024 году в Рязани планируют построить школу на 1100 мест в районе ЖК «Олимпийский». Об этом сообщает пресс-служба правительства. Благодаря федеральному финансированию на возведение объекта направили в область 1,5 млрд рублей.

11 ноября контракт на строительство заключили с подрядной организацией ПК «Квант». Компания выполнит инженерные изыскания, разработает проектную и сметную документацию, построит школу, а также оснастит ее необходимым оборудованием.

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