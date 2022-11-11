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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 13:02

В ДТП на Московском шоссе пострадал водитель влетевшего в столб Chevrolet

Случившееся днем 11 ноября прокомментировали в ГИБДД
Источник:kp.ru
На Московском шоссе автомобиль Chevrolet Lanos врезался в мачту электрического освещения. Фото: vk.com/voditelrzn62

На Московском шоссе автомобиль Chevrolet Lanos врезался в мачту электрического освещения. Фото: vk.com/voditelrzn62

Госавтоинспекция прокомментировала ДТП на Московском шоссе в Рязани, случившееся 11 ноября. Примерно в 13:15 автомобиль Chevrolet Lanos врезался в мачту электрического освещения при движении из центра города.

Что конкретно привело к аварии, полиция пока не сообщает. Лишь констатирует, что водитель Chevrolet не справился с управлением.

В результате ДТП травмы получил человек, управлявший автомобилем. По видео с места событий можно судить, что извлечь его из салона искореженной легковушки помогали спасатели.