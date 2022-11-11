Жителям Херсона, прибывшим в Рязань, хотят выплачивать по 100 тысяч рублей

Херсон. Местные жители эвакуируются на последнем теплоходе. Фото: Александр КОЦ

Власти Рязанской области планируют установить единовременную выплату жителям Херсона и части Херсонской области, которые вынужденно покинули свой регион и прибыли «в экстренном массовом порядке» на территорию Рязанской области. Проект соответствующего постановления опубликовало региональное правительство.

Для всех прибывших установили размер выплаты, он составляет 100 тысяч рублей.

Прибывшим херсонцам необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие факт постоянного проживания в Херсоне и Херсонской области.

«Документы, составленные на украинском языке, предоставляются с переводом на русский язык, оформляемым в простой письменной форме», - говорится в приложении к проекту постановления.

Если прибывших граждан не будет документов, которые бы подтверждали их проживание в Херсонской области до 13 октября 2022 года, то власти сделают запрос.

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