На ремонт четырех школ искусств в Рязанской области выделили 250 млн рублей

Фото: РОО Единая Россия.

В 2023-2024 годах Рязанская область дополнительно получит более 295 млн рублей на поддержку отрасли культуры. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Большая часть этих денег - 250 млн рублей - пойдет на реконструкцию и капитальный ремонт четырех детских школ искусств, а на оставшиеся 45 млн рублей создадут семь модельных библиотек.

Речь идет о школах искусств в Рязани – ДШИ №7, в Сараях, Елатьме и городе Кораблино. Что касается модельных библиотек, то их создадут в Рязани на базе филиалов №7 и №10, а также в Скопине, Пителине и Шилове, деревне Хирино Рязанского района и сараевском селе Можары.

Сделано это будет в рамках народной программы партии «Единая Россия».

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат «Единой России» от Рязанской области Андрей Макаров назвал обсуждение законопроекта о федеральном бюджете на предстоящие три года очень серьезным и детальным.

Парламентарий отметил, что финансирование отрасли культуры растет по сравнению с 2019 «доковидным» годом на 60,2%, в том числе по таким направлениям, как развитие детских школ искусств и создание модельных библиотек.

«Финансовые вложения в поддержку одаренной молодежи, формирование условий для развития талантов, качественная подготовка специалистов для сферы культуры – самые перспективные инвестиции», – сказал Андрей Макаров.