Из-за ДТП на улице Ленинского Комсомола в Рязани образовалась пробка

На улице Ленинского Комсомола в Рязани 11 ноября столкнулись Lada Granta и UAZ Patriot.

Днем 11 ноября на улице Ленинского Комсомола в Рязани столкнулись два автомобиля – Lada Granta и UAZ Patriot. ДТП случилось напротив дома №11 (общежитие РГАТУ). Из-за него на улице Ленинского Комсомола по направлению от улицы Пушкина к улице Дзержинского образовалась пробка.

Автомобили получили небольшие механические повреждения. Пострадавших, судя по всему, нет.

Утром 11 ноября сообщалось сразу о трех ДТП на Северной окружной дороге. Тогда пробка со стороны микрорайона Канищево растянулась на два километра.