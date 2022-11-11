Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 ноября 2022 9:21

Из-за ДТП на улице Ленинского Комсомола в Рязани образовалась пробка

Напротив общежития РГАТУ столкнулись «Лада» и УАЗ
Источник:kp.ru
На улице Ленинского Комсомола в Рязани 11 ноября столкнулись Lada Granta и UAZ Patriot.

На улице Ленинского Комсомола в Рязани 11 ноября столкнулись Lada Granta и UAZ Patriot.

Днем 11 ноября на улице Ленинского Комсомола в Рязани столкнулись два автомобиля – Lada Granta и UAZ Patriot. ДТП случилось напротив дома №11 (общежитие РГАТУ). Из-за него на улице Ленинского Комсомола по направлению от улицы Пушкина к улице Дзержинского образовалась пробка.

Автомобили получили небольшие механические повреждения. Пострадавших, судя по всему, нет.

Утром 11 ноября сообщалось сразу о трех ДТП на Северной окружной дороге. Тогда пробка со стороны микрорайона Канищево растянулась на два километра.

В результате ДТП образовалась пробка.

В результате ДТП образовалась пробка.