Внедорожник насмерть сбил 15-летнего подростка на трассе М-5 в Рязанской области

В Шиловском районе насмерть сбили юношу. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Вечером 10 ноября 2022 года в Шиловском районе насмерть сбили подростка. Трагическое ДТП случилось на 286 километре автодороги М-5 «Урал», сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

15-летний юноша угодил под колеса автомобиля Range Rover, за рулем которого находился 33-летний житель Республики Мордовия. От удара молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии.

Что стало причиной наезда, в настоящее время выясняют сотрудники областной Госавтоинспекции, но по предварительной информации, в момент ДТП подросток перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло три ДТП, один человек погиб и двое пострадали.