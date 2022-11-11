Более 860 километров автодорог в Рязанской области построят или отремонтируют к 2028 году

Более 860 км автодорог в Рязанской области приведут в порядок до конца 2027 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

До конца 2027 года в Рязанской области построят или отремонтируют более 860 километров автомобильных дорог. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Павел Малков, комментируя итоги рабочей встречи с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

- Наша главная задача — выполнить поручение Президента и привести в нормативное состояние не менее 50% региональных и межмуниципальных дорог до конца 2024 года. А также не менее 85% дорог, включенных в опорную сеть региона, до конца 2027 года, - написал Малков.

Для достижения этих показателей власти Рязанской области подписали с ФДА меморандум о развитии автомобильных дорог. Он позволит региону реализовать областную программу дорожной деятельности, составленную до 2027 года, и проводить мероприятия по приведению внутренней дорожной сети в нормативное состояние. По словам губернатора, Рязанская область стала одной из первых трех субъектов страны, подписавших данный документ.