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НовостиАвто11 ноября 2022 8:18

Более 860 километров автодорог в Рязанской области построят или отремонтируют к 2028 году

Власти региона ставят задачу сделать нормативными 50% дорог до 2025 года и не менее 85% - до 2028 года
Источник:kp.ru
Более 860 км автодорог в Рязанской области приведут в порядок до конца 2027 года.

Более 860 км автодорог в Рязанской области приведут в порядок до конца 2027 года.

Фото: Мария ЛЕНЦ

До конца 2027 года в Рязанской области построят или отремонтируют более 860 километров автомобильных дорог. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Павел Малков, комментируя итоги рабочей встречи с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

- Наша главная задача — выполнить поручение Президента и привести в нормативное состояние не менее 50% региональных и межмуниципальных дорог до конца 2024 года. А также не менее 85% дорог, включенных в опорную сеть региона, до конца 2027 года, - написал Малков.

Для достижения этих показателей власти Рязанской области подписали с ФДА меморандум о развитии автомобильных дорог. Он позволит региону реализовать областную программу дорожной деятельности, составленную до 2027 года, и проводить мероприятия по приведению внутренней дорожной сети в нормативное состояние. По словам губернатора, Рязанская область стала одной из первых трех субъектов страны, подписавших данный документ.