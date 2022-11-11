Кроме пробившей ограждение «ГАЗели» на Северной окружной еще две аварии. Фото: ПУВР | Владимир Ладыженсков.

Пятничным утром 11 ноября на Северной окружной дороге в Рязани произошло три ДТП, сообщается на веб-сервисе «Яндекс.Пробки».

Автомобилисты, проезжающие по окружной, кратко информируют:

«Правый ряд. ГАЗель сломалась»;

«Левый ряд. Встал КамАЗ»;

«Авария со стороны Борок. Проезду никак не мешает, но некоторым надо притормозить и поглазеть».

Как сообщил один из подписчиков ПУВРа, на Северной окружной «ГАЗель» протаранила барьерное ограждение.

Протяженность пробки со стороны Канищева составляет около двух километров.

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