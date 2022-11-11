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НовостиОбщество11 ноября 2022 6:33

Рязанцев предупредили о фальсифицированном масле «Крестьянское»

На маркировке указан ИП, который производством не занимается
Источник:kp.ru
Рязанцев предупредили о фальсифицированном масле «Крестьянское».

Рязанцев предупредили о фальсифицированном масле «Крестьянское».

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Региональное управление Роспотребнадзора предупредило рязанцев о фальсифицированной молочной продукции. Речь идет о сладко-сливочном масле «Крестьянское», 72,5%, производства ИП Зарубин (Нижегородская область, Навашино, село Коробково, улица Центральная, 11).

Надзорный орган выяснил, что по указанному адресу ИП Зарубин производством не занимается и, согласно данным реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ИП Зарубин прекратил свою деятельность 9 августа 2022 года.

Роспотребнадзор предупредил, если на маркировке будет указана информация об это производителе и адрес, то это фальсифицированная молочная продукция.

О фактах нахождения в обороте вышеуказанного масла необходимо сообщать в управление Роспотребнадзора по Рязанской области по адресу.

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