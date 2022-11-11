Рязанка выиграла квартиру в Москве, собирая чеки супермаркета. Фото: торговая сеть "Пятерочка".

Рязанка Анастасия Смоляная выиграла однокомнатную квартиру в Москве. Об это сообщает организатор конкурса торговая сеть «Пятерочка». Расположена квартира в одном из жилищных комплексов Новой Москвы.

По условиям конкурса, нужно было покупать продукты, а чеки с определенной суммой регистрировать на сайте супермаркета.

«Мы с мужем сначала не поверили, когда пришло письмо на почту. Но проверили сайт и нашли там мое имя. Мы были на седьмом небе от счастья!» - поделилась радостью девушка.

По слова победительницы, как только у сына пройдет выпускной в детском саду, они сразу переедут в столицу, так как в Москве для их семьи перспектив больше.

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