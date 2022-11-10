Угольные фильтры или озонирование. Власти Рязани думают, как избавиться от вредных веществ в городской канализации

В Рязани думают, как избавиться от вредных веществ в канализации. Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Рязани прорабатывают вопрос уменьшения количества вредных веществ в городской канализации. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщила глава администрации Елена Сорокина. Основных вариантов два – озонирование и установка газоулавливающих установок с угольными фильтрами.

Сорокина отметила, что в канализации Рязани чаще всего образуются такие вредные вещества, как углекислый газ, метан, сероводород и аммиак. С сероводородом власти предлагают бороться с помощью озонирования. По словам главы администрации, в настоящее время прорабатывается вопрос внедрения этого метода на нескольких рязанских КНС.

- Это очень дорого, но эффективно. Также возможно применение специального биологического препарата, который добавляют в стоки, в результате чего в производственной зоне запахи исчезают, - написала в соцсети Сорокина.

Но она добавила, что реагенты тоже потребуют значительных денежных трат и дополнительных исследований.

Другой метод – установки с угольными фильтрами – уже применяется в Рязани на КНС-3. По словам Сорокиной, эффективность данного способа более чем высокая. Исследования, проведенные в 2022 году, доказали снижение концентрации газов на 95%. Систему очистки вредных веществ внедрят в ходе предстоящей реконструкции КНС-4 около ЦПКиО и КНС-10 в селе Дядьково.