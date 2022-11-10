Канализационно-насосные станции около ЦПКиО и в селе Дядьково реконструируют в 2024 году

В 2024 году рязанский Водоканал реконструирует две канализационно-насосные станции. Фото: Телеграм-канал Анны Росляковой.

В Рязани планируют реконструировать две канализационно-насосные станции: №4 в районе ЦПКиО и №10 – в селе Дядьково. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила зампред областного правительства Анна Рослякова.

О предстоящих работах в четверг, 10 ноября, рассказал городской Водоканал на первом заседании оперативной группы, которую создали для решения вопросов, связанных с улучшением качества воздуха в областном центре. В настоящее время муниципальное предприятие готовит техзадание на разработку проекта реконструкции.

- Средства на проектирование и реконструкцию, благодаря совместной работе правительства, администрации города и предприятия, уже предусмотрены. Проект должен быть готов до 1 июля 2023 года, а реконструкция выполнена до конца 2024, - написала зампред.

По словам Росляковой, горожане чаще всего называют источником неприятного запаха именно эти станции. Специалисты уже обследовали трубопроводы и выявили негерметичность на двух участках. Там ведется ремонт, который продлится до 10 декабря. Чиновница пообещала, что подобный осмотр будет проводиться регулярно.