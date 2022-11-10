Следователи сообщили о розыске пропавшего без вести жителя Касимова Игоря Рузлева.

Следственный комитет сообщил о розыске без вести пропавшего жителя города Касимова Игоря Рузлева. Его местонахождение неизвестно с тех пор, как в мае 2022 года он покинул свое жилище.

Игорю Рузлеву 47 лет — он родился 2 августа 1975 года. На вид мужчине 40-45, его рост 165-175 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые.

В ориентировке обозначены и особые приметы: пропавший заикается, имеет шрам над левой бровью, и у него отсутствуют 4 передних верхних зуба. Также известно, что касимовец страдает эпилепсией.

С информацией, которая может помочь в поисках Игоря Рузлева, пресс-служба СУ СКР по Рязанской области просит обращаться по телефону 8(910)906-11-41.