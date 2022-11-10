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НовостиОбщество10 ноября 2022 12:58

Вакцину от COVID-19 в Рязани начали впрыскивать через нос

Около 20 человек уже прошли иммунизацию таким способом
Источник:kp.ru
В Рязани началась иммунизация от COVID-19 назальным способом.

В Рязани началась иммунизация от COVID-19 назальным способом.

В Рязани, в Едином центре вакцинации (ул. Крупской, 26), началась иммунизация от COVID-19 назальным способом. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, назальную вакцину Гам-ковид-вак («Спутник V») за неделю получили около 20 человек.

«Технология простая. В шприц набирается препарат, надевается назальная канюля – насадка-распылитель, и вакцина вспрыскивается в носовой ход», - рассказала заведующая поликлиникой горбольницы №10 Наталья Никитушкина.

Отмечается, что выбор способа введения препарата - через нос или внутримышечно - остается за человеком, пришедшим на вакцинацию. Утром 10 ноября за два часа ЕЦВ посетили 12 рязанцев, и из них только четверо предпочли новый метод более привычному.

Врачи же рекомендуют назальный способ для ревакцинации или тем, кто переболел, чтобы избежать возможных аллергических реакций.