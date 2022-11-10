До плюс 9 градусов прогреется воздух в Рязанской области 11 ноября

До плюс 9 градусов и небольшой дождь обещают в Рязанской области 11 ноября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Теплая погода с дневной температурой воздуха выше климатической нормы на 5 – 7 градусов сохранится в Рязанской области в пятницу, 11 ноября. Прогноз погоды, составленный синоптиками Рязанского филиала Росгидромета, опубликовало областное Управление МЧС.

Ближайшая ночь в регионе обойдется без существенных осадков и заморозков – столбики термометров покажут от плюс 2 до плюс 7 градусов. Днем вероятность небольшого дождя увеличится, а воздух прогреется до +4…+9. День будет облачным с небольшими прояснениями. Скорость юго-западного ветра 6 – 11 метров в секунду.

По предварительным прогнозам специалистов метеоцентра «Фобос», теплые атлантические воздушные массы задержатся в центре страны до выходных. С приходом же новой недели температура воздуха резко упадет до ноля градусов и будет уже больше соответствовать ноябрю месяцу.