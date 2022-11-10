СК раскрыл совершенное в 2003-м изнасилование двух 18-летних рязанок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани раскрыли изнасилование двух 18-летних девушек, совершенное в 2003 году. Сделать это удалось с применением современных методов экспертных исследований, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Почти два десятилетия не удавалось установить двоих неизвестных, которые пошли на изнасилование и, как это определяет уголовный кодекс, «иные действия сексуального характера». Их жертвами стали две 18-летние рязанки.

Повторное исследование отделом криминалистики вещественных доказательств, но уже с другими технологиями, помогло установить генетический профиль одного из насильников. В свою очередь он, будучи пойманным, изобличил соучастника.

«В ближайшее время уголовное дело планируется направить в суд для рассмотрения по существу», - рассказали в Следственном комитете.