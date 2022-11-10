Уже 11 ноября в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани пройдет День шопинга со скидками до 70%.

В пятницу, 11 ноября, в ТРЦ «М5 Молл» пройдет День шопинга со скидками до 70%, сообщает администрация торгово-развлекательного центра.

В этот день по выгодным ценам можно будет купить практически все: одежду, обувь, парфюмерию, игрушки, аксессуары и много другое из нужных и полезных вещей.

Как отметили в ТРЦ, делиться дисконтом с гостями будут многие магазины. Например, в Black and White можно будет приобрести одежду на 70% дешевле от обычной цены, а в элегантном мужском Henderson и женском магазине «Эдельвейс» – цены на некоторые вещи из ассортимента будут ниже почти вдвое.

Вот еще ряд магазинов, которые сделали приятные скидки рязанцам:

- «Алеф» – целая дисконтная линейка: скидки 50%, 60% и 70%;

- «1000 и 1 сумка» - на четверть дешевле будут импортные мужские сумки;

- S-Parfum – весь парфюм со скидкой 10%;

- Berkonty – обувь будет дешевле почти на 85%;

- «Четыре Лапы» - на корма, лакомства, аксессуары, лежаки, переноски – скидка до 50%.

Кроме того, в пятницу можно сходить в кинотеатр «Пять звезд». Билеты будут в два раза дешевле.

Но Всемирный день шопинга на этом не закончится. Для рязанцев бесплатно выступит кавер-группу «Карусель Бэнд». Послушать музыкантов можно будет с 18:30 до 20:30 в зоне Трех фонтанов.

Также у гостей «М5 Молл» в День шопинга будет отличная возможностью стать участником праздничной акции центра и побороться за сертификаты на сумму 3000 и 5000 тысяч рублей, а также главный приз ТРЦ – сертификат на 20 000 рублей на покупки в магазинах «М5Молл».

Участником этого состязания может стать каждый гость центра, совершивший покупки с 11 по 27 ноября в «М5 Молл» на сумму более 2 тысяч рублей в одном чеке. Чек нужно обменять на купон (один чек - один купон) у администраторов стойки информации и там же зарегистрировать его для участия в акции.

Имена счастливчиков назовут в воскресенье, 27 ноября, в прямом эфире официальной группы «М5 Молл» во «Вконтакте».

Помимо главных трофеев от ТРЦ, своих владельцев найдут и множество других хороших подарков: фитнес-браслет от DNS, мужские духи и галстук от Henderson, сертификаты от S-Parfum на сумму 500 рублей каждый, сертификат на 2500 тысячи рублей от магазина 21Shop, блендер от продуктового гипермаркета «Магнит Экстра», билеты в детский развлекательный центр «Страна Мадагаскария».