Плату за детсад в Рязанской области увеличат на 5,5%.

Правительство Рязанской области увеличит максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях. Речь об организациях, реализующих программу дошкольного образования. Проще говоря, о детских садах.

Плата за детсад растет ежегодно. На этот раз ее поднимут (или, как в документе, «проиндексируют») на 5,5% - в соответствии с заявленным властями индексом потребительских цен на все товары и услуги в регионе. Такая информация содержится в обосновании проекта постановления, опубликованного на сайте облправительства.

Автоматически плата за детсад увеличится на 5,5% во всех муниципальных образованиях. Так, если с 1 января 2022-го в Рязани она составляла 2229 рублей, то с 1 января 2023-го должна составить 2352 рубля.