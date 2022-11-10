Помощь раненым в СВО обсудили в рязанском правительстве. Фото: Иван МАКЕЕВ

В правительстве Рязанской области обсудили вопросы оказания комплексной помощи бойцам, раненым во время специальной военной операции.

Отмечается, что проблемы каждого конкретного военнослужащего будут еженедельно рассматривать в министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской области. Привлекать к рассмотрению будут профильные структуры правительства и представителей общественных организаций.

Например, благотворительная организация «За Родину» помогает раненным военнослужащим, ветеранам СВО и их семьям. Возглавляют ее люди, которые сами участвовали в специальной военной операции, получили ранения и по состоянию здоровья не могут продолжить службу.

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