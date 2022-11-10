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НовостиОбщество10 ноября 2022 8:36

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится на окраине Рязани

Для строительства привлекут дополнительные деньги из федерального центра – обещают выделить более 246 млн рублей
Источник:kp.ru
Новый ФОК с 25-метровым бассейном построят в микрорайоне Торфмаш.

Новый ФОК с 25-метровым бассейном построят в микрорайоне Торфмаш.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Рязани. Новое спортивное учреждение построят в поселке Торфмаш. Об этом сообщил губернатор Павел Малков, комментируя принятие в первом чтении бюджета России на 2023 – 2025 годы.

Возводить комплекс планируют с привлечением денег из федерального бюджета. В 2023 году регион получит дополнительное финансирование в размере 224,7 млн рублей, а в 2024-м – еще 21,5 млн.

- Растущий микрорайон, много молодых семей с детьми. Людям нужна возможность заниматься спортом. Об этом пишут в соцсетях, говорят на личных встречах. Обязательно продолжим совершенствовать спортивную инфраструктуру и в Рязани, и по региону в целом, - приводит слова Малкова пресс-служба регионального правительства.

В новом ФОКе будут залы для занятий игровыми видами спорта, а также 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками. Дополнительно проведут благоустройство прилегающей территории и оборудуют парковку для транспорта. Обогревать здание будет блочная котельная.