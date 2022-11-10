10 ноября в Рязани заменят светильники на 21 улице. Фото: admrzn.ru

10 ноября в Рязани продолжается замена уличного освещения. По плану на четверг — монтаж 113 новых светильников на 21 улице.

Список улиц, где пройдут работы, публикуем ниже. Также его представила на официальном сайте пресс-служба городской администрации.

Как сообщили в мэрии, 8 ноября в Рязани заменили 123 светильника, а в общей сложности - 13,4 тыс. из 14,9 тыс. светильников, запланированных по контракту с «Рязаньэнерго» (филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье»).

Итак, 10 ноября работы по замене освещения ведутся на улицах: Маяковского, Чапаева, Яхонтова, Полевой, Горького, Краснорядской, 1-м Индустриальном переулке, Культуры, Княжье поле, Садовой, Фирсова, Есенина, Затинной, Коломенской, Великанова, Крупской, Каширина, Солнечной, Соборной, а также на Первомайском проспекте и Московском шоссе.