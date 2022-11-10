Рязанская школьница покорила своим танцем жюри и выиграла стажировку в Москве. Фото: https://pokolenie.mts.ru/

Рязанская школьница 17-летняя Полина Мельник стала победительницей в танцевальной номинации конкурса «Поколение М».

Девушка исполнила танец «Продолжай дышать» в стиле контемпорари. Это направление включает в себя самые различные техники танца.

Как сообщают организаторы проекта, драматический номер в исполнении рязанской школьницы покорил членов жюри.

Главным призом стала двухнедельная стажировка в Москве. В столице с рязанкой занимались педагоги по актерскому мастерству, хореографии и вокалу. А итогом стало участие в крупном музыкальном шоу. Транслировали его на всю Россию.

Полина Мельник учится в 11 классе школы №71 и параллельно занимается в театре-студии «Экспромт». Ее мечта - поступить после школы во ВГИК.

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