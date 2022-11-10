Мэр Рязани Сорокина: Западный коллектор будет энергоэффективным и экологичным.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина рассказала, как проходит строительство Западного коллектора на улице Семчинской. По словам чиновницы, работы идут круглосуточно, без выходных.

«В настоящее время коллектор построили наполовину, 13 из 25 стволов уже почти готовы. Зимой работы продолжатся – на глубине 20 метров грунт не промерзает», - отметила мэр.

Проект строительства предусматривает прокладку трассы длиной более 4,5 км, устройство шахтных стволов и колодцев. Завершиться строительство должно до конца 2023 года.

«Мощность коллектора позволит отвести канализационные стоки из Недостоева, Канищева и части поселка Приокский. Тем самым разгрузится Центральный коллектор, от временной схемы уйдем к постоянной», - сказала Сорокина.

Глава администрации заверила, что «проект энергоэффективный и, безусловно, экологичный».

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