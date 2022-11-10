На территории Рязани догазифицировали 59 садоводств.

В Рязани построили газовые сети до границ 59 садоводческих некоммерческих товариществ, на территории которых расположены более 5 тысяч домовладений, сообщает пресс-служба Рязаньгоргаза.

До конца 2022 года газовщики планируют достроить газопровод протяженностью четыре километра для газификации еще четырех СНТ. Речь идет о «Строитель-1», «Комета», «Голубой огонек» и «Отдых».

Чтобы выполнить план-график догазификации, в Рязани построили и ввели в эксплуатацию газопроводы до границ 145 домовладений. В настоящее время объекты подключают к газу.

Всего для догазификации садоводческих товариществ и домовладений в Рязани построили более 15 км распределительных газопроводов, смонтировали 13 шкафных газорегуляторных пункта.

- Выполнение плана-графика на 2022 год практически завершено, и мы уже приступили к проектным работам по договорам, исполнение которых запланировано в 2023 году, - сообщил замгенерального директора – главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

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