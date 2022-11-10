Рязанский губернатор побывал в Мариуполе. Вот что он там увидел

9 ноября губернатор Павел Малков побывал в Мариуполе.

9 ноября губернатор Павел Малков побывал в Мариуполе. По его словам, рязанские специалисты помогают там наладить «полноценную мирную жизнь», восстанавливая пострадавший жилой квартал. Деньги на это выделили из федерального бюджета.

Рязанские строители восстанавливают дома в одном из жилых кварталов Мариуполя.

Глава региона посмотрел, как идут работы в многоквартирных домах, пообщался с подрядчиками, обсудив проблемы, которые необходимо решить для полноценного ввода домов в эксплуатацию.

«Поговорил с жителями квартала, который помогают восстановить рязанские строители. Осталось немного потерпеть, к началу декабря отремонтируем кровлю, установим окна и двери, пусти тепло во все квартиры. Жители настроены позитивно, ждут, когда закончится ремонт», - написал Малков.

Вот что увидел Малков в Мариуполе.

Как отметил губернатор, в Мариуполе все дома несут на себе следы боевых действий.

«А под ногами крутятся кошки, которые, несмотря ни на что, совсем не боятся людей и ищут свою порцию ласки», - закончил пост глава региона.

Малков поговорил с жителями квартала.

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