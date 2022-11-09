Андрей Турчак: «Единая Россия» внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года

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Перечень направлений, на которые партия предлагает направить дополнительные средства, достаточно широкий: от развития села и центров занятости до расходов на поддержку русской культуры за рубежом и восстановление объектов культурного наследия в наших регионах, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Каждую поправку тщательно сверили с коллегами из правительства и готовы обосновать каждый рубль. Внесенный пакет – результат работы партийной программной комиссии и поручений, которые дал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. То, о чем мы говорили перед принятием документа в первом чтении, здесь учтено и превращено в конкретные строки бюджета», – сказал он.

Дополнительно 8 млрд рублей предлагается направить на программу комплексного развития сельских территорий; по 1 млрд рублей – на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в АПК; 1,5 млрд рублей – на поддержку льготного агролизинга; 8,4 млрд рублей – на устранение цифрового неравенства в регионах; 7,5 млрд рублей – на поддержку граждан с помощью социального контракта.

Дополнительно 2,5 млрд рублей предлагается направить на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования; еще 2,7 млрд рублей – на модернизацию центров занятости; 1,4 млрд на обучение талантливых школьников старших классов языкам программирования; 450 млн рублей - на программу развития молодежного предпринимательства; 250 млн рублей – на обучение участников студотрядов рабочим специальностям; 170 млн рублей – на господдержку НКО; 44 млн рублей – на реализацию социально значимых проектов для инвалидов по зрению, в том числе на печатные СМИ для этой категории граждан.

Дополнительно 100 млн рублей предлагается выделить на реализацию творческих проектов в сфере народного искусства; 150 млн рублей – на поддержку русских театров за рубежом; 300 млн рублей – на восстановление объектов культурного наследия в регионах; 20 млн рублей – на компенсацию за вред жизни и здоровью волонтеров.

«Рязанская область получит дополнительно 823 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Это позволит расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных образованиях. С использованием федеральной поддержки в 2023 году планируется построить 13 ФАПов, в 2024 году – 11 и одну врачебную амбулаторию.

Новые медучреждения появятся в Рязанском, Александро-Невском, Милославском, Пронском, Михайловском, Ряжском, Ухоловском, Сараевском, Кадомском, Ермишинском, Шацком, Сапожковском, Захаровском, Пителинском, Сасовском районах.

«Президент РФ поручил серьезно укрепить систему оказания первичной медпомощи. Тема – крайне актуальная и не раз обсуждалась на встречах с жителями районов области. Развитие системы ФАПов позволит повысить качество и доступность медпомощи всем рязанцам, независимо от места жительства», – отметил губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков.

Напомним, проект федерального бюджета на 2023-2025 годы принят в первом чтении 26 октября. Фракция «Единой России» консолидировано проголосовала в его поддержку. В проекте бюджета нашли отражение все инициативы и поручения президента, которые он дал в Посланиях 2020-2021 годов и на Съезде «Единой России», а финансирование всех блоков народной программы партии было детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком правительства в лице министра финансов Антона Силуанова. Ко второму чтению партия подготовит ряд социально значимых поправок.