Рязанского контрактника осудили за мелкий коммерческий подкуп в Колледже правосудия

Рязанского контрактника осудили за мелкий коммерческий подкуп. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанском гарнизонном военном суде огласили приговор военнослужащему по контракту. Бойца обвиняли по трем эпизодам мелкого коммерческого подкупа.

Как установили следствие и суд, военнослужащий учился в Колледже правосудия. В один из дней он по телефону обсудил свою задолженность по дисциплине «русский язык» с руководителем учебного заведения. Последний предложил поставить ему положительную оценку за 5 тысяч рублей, с чем боец-студент согласился.

В последующем контрактник таким же образом сдал дисциплины «родная литература» и «введение в профессию» - оба за 5 тысяч рублей, а третьем случае так же легко расправился с дисциплиной «информатика». Тоже за 5 тысяч.

Свою вину подсудимый признал, раскаялся, заявив, что «сожалеет о случившемся».

Изучив материалы дела, суд признал военнослужащего виновным и приговорил по совокупности совершенных преступлений к штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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