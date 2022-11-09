10 ноября температура в Рязанской области достигнет +10

До +10 поднимется температура в Рязанской области 10 ноября. Осадки, если и будут, то в небольшом количестве.

В Рязани региональный филиал Росгидромета дождя не прогнозирует вовсе. Ночью и утром по области поморосит лишь местами. В отдельных районах туман.

Температура воздуха +2...+7 в темное время суток и +5...+10 днем. Теплый и влажный воздух по-прежнему поступает в Европейскую Россию по периферии североатлантического циклона. Из-за этого значения выше климатической нормы.

Ветер по прогнозу юго-западный, 5-10 м/с.