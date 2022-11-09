Святой Дмитрий пообещал рязанцам холодную зиму, но раннюю весну. Фото: Михаил ФРОЛОВ

8 ноября Православная церковь чтит память Св. Дмитрия Солунского. С этой датой связаны и некоторые народные приметы, в частности, с прогнозами на предстоящую зиму. Касаются они погоды в этот день.

Дмитрий на снегу – весна поздняя. Лежал в этот день в Рязани снег? Однозначно нет. Собственно, за раннюю весну говорила и другая примета, связанная с деревьями. Березы этой осенью начинали желтеть с макушек, а это считается одним из предвестников ранней весны.

Другая примета связана с температурой. Если на Дмитрия тепло – зима будет суровой. Было ли в Рязани тепло 8 ноября? По сравнению с предыдущими днями – однозначно да. Правда температура стала заметно повышаться уже после полудня. Зима будет суровой? А вот тут уже наблюдается противоречие с приметами другого дня, Покрова, что обещал нам зиму теплую.

Судить по одному дню о том, что нас ждет на протяжении трех месяцев не совсем разумно. Поэтому мы продолжим свои наблюдения, о которых вам расскажем впоследствии.

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