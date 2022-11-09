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НовостиОбщество9 ноября 2022 12:58

Святой Дмитрий пообещал рязанцам холодную зиму, но раннюю весну

По крайней мере, если верить народным приметам
Александр КАРАВАЕВ
Александр КАРАВАЕВ
Святой Дмитрий пообещал рязанцам холодную зиму, но раннюю весну.

Святой Дмитрий пообещал рязанцам холодную зиму, но раннюю весну.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

8 ноября Православная церковь чтит память Св. Дмитрия Солунского. С этой датой связаны и некоторые народные приметы, в частности, с прогнозами на предстоящую зиму. Касаются они погоды в этот день.

Дмитрий на снегу – весна поздняя. Лежал в этот день в Рязани снег? Однозначно нет. Собственно, за раннюю весну говорила и другая примета, связанная с деревьями. Березы этой осенью начинали желтеть с макушек, а это считается одним из предвестников ранней весны.

Другая примета связана с температурой. Если на Дмитрия тепло – зима будет суровой. Было ли в Рязани тепло 8 ноября? По сравнению с предыдущими днями – однозначно да. Правда температура стала заметно повышаться уже после полудня. Зима будет суровой? А вот тут уже наблюдается противоречие с приметами другого дня, Покрова, что обещал нам зиму теплую.

Судить по одному дню о том, что нас ждет на протяжении трех месяцев не совсем разумно. Поэтому мы продолжим свои наблюдения, о которых вам расскажем впоследствии.

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