Рязанский сенатор Любимов допустил ограничение импорта детских колясок в Россию

Условия и порядок импорта детских колясок из некоторых стран Любимову предложили пересмотреть производители.

Экс-губернатор, сенатор от Рязанской области Николай Любимов может внести в Совет Федерации актиконкурентную инициативу от производителей детских колясок. Речь идет об ограничениях импорта этой продукции из некоторых стран.

О возможных «спецмерах» Любимов рассказал на личной странице после встречи с председателем Ассоциации производителей детских автокресел и колясок «ПРИОРИТЕТ» Иваном Никитичевым. Эту встречу сенатор провел вместе с зампредом облпрвительства Юлией Шваковой.

«Иван обратился к нам с просьбой инициировать введение ограничений в отношении условий и порядка импорта детских колясок из стран, ведущих агрессивную международную политику в отношении России», - рассказал Любимов.

С одной стороны, экс-губернатор пообещал с привлечением чиновников рязанского кабмина и федеральных министерств проанализировать риски: как искусственные ограничения могут сказаться на ценах, качестве, объемах производства, рабочих местах, налоговых поступлениях и т.д. В то же время Любимов уже обозначил намерение «направить вопрос дальше»

«В ближайшее время мы подготовим пакет документов, необходимых для оформления инициативы качественно и надлежащим образом, чтобы направить вопрос дальше – на рассмотрение на уровне Совета Федерации», - заявил сенатор.