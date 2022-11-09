Депутаты облдумы внесли изменения в Устав Рязанской области

основные изменения Устава Рязанской области касаются статуса губернатора.

В среду, 9 ноября, состоялась очередное заседание Рязанской областной Думы. Перед началом заседания спикер парламента Аркадий Фомин поблагодарил депутатов, откликнувшихся и оказавших помощь участникам специальной военной операции.

- Дне недели назад мы приняли решение о поддержке Рязанского 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. За это время областная Дума, в том числе и вы, собрала более миллиона рублей в Фонд «Форпост». На эти средства приобретен современный квадрокоптер. Хочу выразить признательность всем депутатам, поучаствовавшим в этом общем деле. Знаю, что многие наши коллеги помогают бойцам на постоянной основе. За это отдельная благодарность, - подчеркнул Аркадий Васильевич.

В рамках повестке заседания депутаты приняли во втором и третьем (окончательном) чтениях закон «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Рязанской области». Как было отмечено, документ разработан в целях приведения Устава региона в соответствие с федеральным законодательством. Основные изменения касаются статуса губернатора.

В числе утвержденных поправок – исключение положения о запрете замещать должность главы региона более двух сроков подряд. Закон также предусматривает право губернатора вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих полномочий, а также обратиться к депутатам муниципалитета с инициативой отправить главу муниципального образования в отставку.