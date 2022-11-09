Чиновники перерасчитывают стоимость строительства новой школы №28 в Мервино. Фото: администрация Рязани.

Мэрия Рязани ведет перерасчет стоимости строительства новой школы №28 в микрорайоне Мервино из-за «удорожания стройматериалов». Об этом сообщила администрация города, отвечая на вопрос рязанки:

«На каком этапе находится решение проблемы, и кто конкретно отвечает за принятие положительного решения о строительстве».

«По его [перерасчета] результатам планируем направить запрос в минстрой РФ, чтобы получить субсидии на строительство школы в Мервино на 2023-2024 годы. Понимаем ваше беспокойство, прикладываем все усилия, чтобы в скором времени построить новую школу для жителей микрорайона», - говорится в сообщении.

В сентябре КП-Рязань подробно освещала проблему строительства школы №28. Подробнее в материале:

«Настойчиво и принципиально». Для строительства рязанской школы городские власти ждут отмашки из Москвы

Мэрия продолжит подавать заявки в столицу на строительство нового здания школы №28, несмотря на отказ (читать подробнее).

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