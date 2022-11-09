Чиновники перерасчитывают стоимость строительства новой школы №28 в Мервино. Фото: администрация Рязани.
Мэрия Рязани ведет перерасчет стоимости строительства новой школы №28 в микрорайоне Мервино из-за «удорожания стройматериалов». Об этом сообщила администрация города, отвечая на вопрос рязанки:
«На каком этапе находится решение проблемы, и кто конкретно отвечает за принятие положительного решения о строительстве».
«По его [перерасчета] результатам планируем направить запрос в минстрой РФ, чтобы получить субсидии на строительство школы в Мервино на 2023-2024 годы. Понимаем ваше беспокойство, прикладываем все усилия, чтобы в скором времени построить новую школу для жителей микрорайона», - говорится в сообщении.
В сентябре КП-Рязань подробно освещала проблему строительства школы №28. Подробнее в материале:
«Настойчиво и принципиально». Для строительства рязанской школы городские власти ждут отмашки из Москвы
Мэрия продолжит подавать заявки в столицу на строительство нового здания школы №28, несмотря на отказ (читать подробнее).
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