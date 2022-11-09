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НовостиОбщество9 ноября 2022 10:37

Глава минобра Щетинкина ответит на вопросы жителей Рязанской области

Прямой эфир с ее участием запланирован на 10 ноября
Источник:kp.ru
Глава минобра Щетинкина ответит на вопросы жителей Рязанской области во время прямого эфира.

Глава минобра Щетинкина ответит на вопросы жителей Рязанской области во время прямого эфира.

10 ноября сообщество «Рязанская область» проведет прямой эфир с министром образования и молодежной политики Ольгой Щетинкиной. Начало трансляции запланировано на 17:00.

Пользователям соцсетей предлагают оставлять свои вопросы в комментариях (по ссылке выше). Некоторые уже этой возможностью воспользовались. Множество вопросов касается «добровольно-принудитльной» регистрации школьников в сервисах «Российская электронная школа» и «Сферум», перевода на новые федеральные государственные образовательные стандарты.

Организаторы прямого эфира тем временем среди основных тем обозначают строительство и ремонт школ, меры поддержки педагогов.