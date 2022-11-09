Глава минобра Щетинкина ответит на вопросы жителей Рязанской области во время прямого эфира.

10 ноября сообщество «Рязанская область» проведет прямой эфир с министром образования и молодежной политики Ольгой Щетинкиной. Начало трансляции запланировано на 17:00.

Пользователям соцсетей предлагают оставлять свои вопросы в комментариях (по ссылке выше). Некоторые уже этой возможностью воспользовались. Множество вопросов касается «добровольно-принудитльной» регистрации школьников в сервисах «Российская электронная школа» и «Сферум», перевода на новые федеральные государственные образовательные стандарты.

Организаторы прямого эфира тем временем среди основных тем обозначают строительство и ремонт школ, меры поддержки педагогов.