Дома на 10 улицах Рязани почти на сутки останутся без холодной воды

10 ноября в Октябрьском и Советском районах Рязани произойдет массовое отключение холодной воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 8:00 10 ноября в Октябрьском и Советском районах Рязани произойдет массовое отключение холодной воды. До 5:00 11 ноября, то есть почти сутки, ее не будет в домах на 10 улицах: Быстрецкой, Новоселов, Советской Армии, Тимакова, Тимуровцев, Большой, Верхней, Зубковой, а также на Касимовском шоссе и в Панферовском переулке.

Это связано с подключением замененного участка водовода под Касимовским шоссе к существующим сетям водоснабжения. С полным списком адресов можно ознакомиться ниже и на официальном сайте администрации.

Также пресс-служба мэрии сообщает о грядущем снижении подачи холодной воды примерно на то же время по многим адресам.

"Подвоз воды для жителей будет организован на ул. Тимакова, д. 6, ул. Тимуровцев, д. 5 корп. 1, ул. Касимовское шоссе, д. 25 корп. 3", - говорится в объявлении.

С вопросами горожанам предлагают обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу "Водоканала" по телефонам: 8(4912)41-06-26 и 41-06-25.

Адреса отключения ХВС с 8:00 10 ноября до 5:00 11 ноября:

- ул. Касимовское шоссе, д. 27, д. 29 корп. 1, д. 29 корп. 2, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 3, д. 32 корп. 4, д. 32 корп. 5, д. 32 стр. 8, д. 35, д. 49, д. 36 корп. 1, д. 36 корп. 2, д. 36, д. 38 корп. 1, д. 38 (РО ГКССМП), д. 38, д. 38б (школа №59), д. 40 корп. 1, д. 40 корп. 2, д. 40, д. 40а (д/сад №150), д. 42 корп. 1, д. 42 (учебный центр МТСЗН РО), д. 42, д. 44 корп. 1, д. 44;

- ул. Панферовский пер, д. 1, д. 2, д. 4, д. 10, д. 13, д. 14;

- ул. Быстрецкая, д. 9, д. 9 корп. 1;

- ул. Новоселов, д. 1/7, д. 10, д. 12, д. 13 (КДЦ «Октябрь»), д. 14/16, д. 15 корп. 1, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 17 корп. 1 (школа №72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов), д. 17 корп. 1 (ЦДТ «Стрекоза»), д. 17 корп. 2, д. 17 (библиотека-филиал №12), д. 17, д. 17а (д/сад №131), д. 18, д. 19 корп. 1, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 24 корп. 1, д. 24, д. 3, д. 4 корп. 1, д. 4, д. 5 корп. 1 (РГЦРТДиЮ «Созвездие»), д. 5 корп. 1, д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2, д. 7;

- ул. Советской Армии, д. 1/34, д. 10, д. 10а (д/сад №112), д. 11, д. 12, д. 13, д. 14/9, д. 15, д. 15а (школа №62), д. 17, д. 19/9, д. 17 корп. 1, д. 19 корп. 1, д. 19 корп. 2, д. 18, д. 2 корп. 1, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28/7 (СШОР «Юпитер»), д. 28/7, д. 3 корп. 5 (д/сад №117), д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 3 корп. 3, д. 3 корп. 4, д. 3, д. 4 корп. 1, д. 4, д. 5 корп. 1, д. 5 корп. 2, д. 5 (ЦДТ «Октябрьский»), д. 5, д. 5а (д/сад №125), д. 6 корп. 1, д. 6, д. 7 корп. 1 (филиал-библиотека №3), д. 7 корп. 1, д. 7 (СШ «Вымпел»), д. 7 (СД(Ю)ТТ «Мечта»), д. 7, д. 8, д. 8а (д/сад №4), д. 9;

- ул. Тимакова, д. 10, д. 12 корп. 1, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18 корп. 1, д. 2, д. 22 корп. 1, д. 22 корп. 2, д. 22, д. 26, д. 30, д. 4, д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2, д. 6, д. 8 корп. 1, д. 8 (ГКБ №11), д. 8;

- ул. Тимуровцев, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4 (школа №50), д. 5 корп. 1, д. 5 корп. 2, д. 5 корп. 3, д. 5, д. 6 корп. 1, д. 6, д. 8, д. 9 корп. 1, д. 9 корп. 2, д. 9, д. 5 корп. 5;

- ул. Большая, д. 106 корп. 2, д. 92, д. 104;

- ул. Верхняя, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 17а, д. 19, д. 2, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9;

- ул. Зубковой, д. 2 корп. 2, д. 4 корп. 1, д. 6 корп. 1;

Адреса снижения подачи холодной воды с 9:00 10 ноября до 5:00 11 ноября:

- ул. Касимовское шоссе, д. с 8 по 20, д. с 1 по 45;

- микрорайон Кальное;

- ул. Новая;

- ул. Грибоедова;

- ул. Щедрина;

- ул. Затинная;

- ул. Скоморошинская;

- пл. 26 Бакинских Комиссаров;

- ул. Подгорная;

- ул. Введенская;

- ул. Есенина;

- ул. Ленина;

- ул. Полевая;

- ул. Радищева;

- ул. Свободы;

- ул. Вознесенская;

- ул. Фирсова;

- ул. Лермонтова;

- ул. Урицкого;

- ул. пр. Грибоедова;

- ул. пр. Щедрина;

- ул. пр. Речников;

- пл. Театральная, д. 1, д. 3, д. 5;

- ул. Театральная, д. 4;

- Торговый городок;

- ул. Солотчинское шоссе, д. 4;

- ул. Окский пр., д. 2б;

- ул. Попова;

- ул. Радиозаводская;

- ул. 1-й Совхозный проезд;

- ул. Совхозная;

- ул. Гражданская, д. с 1 по 29, д. с 4 по 22;

- ул. Гражданская, д. с 31по 47, д. с 26а по 30;

- ул. 1-й Гражданский проезд;

- ул. Лермонтова, д. 5/1, д. 9а;

- пл. Попова;

- ул. Циолковского, от д. 2/6 до д. 10;

- ул. Циолковского, д. с 1/7 по 13, д. с 2/6 по 16 (и с корпусами);

- ул. 1-й проезды Новой;

- ул. 2-й проезды Новой;

- ул. 3-й проезды Новой;

- ул. 4-й проезды Новой;

- ул. Боголюбова;

- ул. Макаренко;

- ул. Белинского;

- ул. пр. Белинского;

- ул. Электрозаводская;

- ул. Тимуровцев, д. 3а (ТЦ «Лента», автомойка);

- ул. Юннатов, д. 1/8 (д/сад №70);

- ул. Колхозная;

- ул. пр. Машиностроителей;

- ул. Маяковского;

- ул. Горького, д. 1, д. 5 (пожарная часть№2), д. 11, д. 14, д. 16, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 20 (д/сад №111), д. 22;

- ул. 8-е Марта.