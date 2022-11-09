ГИБДД предупредила о масштабных рейдах в Рязани 9 ноября. Вот кого будут искать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 ноября сотрудники управления ГИБДД приступили к проведению комплексных мероприятий, чтобы предотвратить нарушения Правил дорожного движения.

Под прицел инспекторов попадут автомобили с поддельными номерами, а также машины, которые владельцы не зарегистрировали в установленном порядке.

«В случае выявления данных правонарушений, водителей привлекут к строгой административной ответственности», - предупредили в УМВД России по Рязанской области.

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