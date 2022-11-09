Все из-за использования пестицидов. Известное рязанское КФХ «Зоринское» отнесли к чрезвычайно опасной категории риска

Известное рязанское КФХ «Зоринское» Михаила Бубнцова отнесли к чрезвычайно опасной категории риска. Фото: Рязанская областная газета.

Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Зоринское» Михаила Бубенцова специалисты Россельхознадзора отнесли к чрезвычайно опасной категории риска в связи с использованием пестицидов, отнесенных ко 2 классу опасности для человека. Об это сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники управления провели с руководством КФХ «Зоринское» профилактическую беседу об основных нарушениях требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. По результатам беседы надзорный орган решил отнести фермерское хозяйство к чрезвычайно опасной категории риска.

КФХ «Зоринское» Михаила Бубенцова расположено в Ухоловском районе. Если верить информации министерства сельского хозяйства Рязанской области, КФХ давно и успешно выращивает яровую и озимую пшеницу, ячмень, горох, рапс, сахарную свеклу и подсолнечник.

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