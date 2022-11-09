Женщину сбили на пешеходном переходе в рязанской Песочне

Иномарка сбила пешехода на улице Новоселов в Рязани. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Во вторник, 8 ноября, в рязанской Песочне сбили пешехода. Наезд произошел в середине дня около дома №40 по улице Новоселов, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

Пострадавшим пешеходом оказалась 35-летняя женщина – на нее наехал автомобиль Toyota Ipsum, за рулем которого находился 40-летний рязанец. Что стало причиной наезда, в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Но по предварительной информации, женщина в момент ДТП переходила дорогу по «зебре», не оборудованной светофорами.

В результате пешеход получила травмы и обращалась за медицинской помощью. Ведется проверка. В целом, по информации УМВД, за минувшие сутки на дорогах Рязанской области произошло четыре дорожных инцидента, четыре человека травмировались.