Рязанскую студентку могли задушить, сообщил паблик с 1,5 млн подписчиков

Тело 20-летней рязанской студентки якобы нашли завернутым в ковер в квартире, где она жила со своим парнем.

Студентку Рязанского госуниверситета, о смерти которой стало известно на днях, могли задушить. Такую информацию, не подтвержденную официально, распространил паблик «Плохие новости» (18+) с 1,5 млн подписчиков.

Ранее сообщалось, что студентки института естественных наук РГУ не стало 2 ноября. Днем ранее ей исполнилось 20 лет. С СК России рассказали лишь о проводимой следователями проверке.

Тем временем в упомянутом паблике утверждают, что, после того как девушка перестала выходить на связь, ее тело обнаружили в квартире, где она жила вместе со своим парнем. Труп со следами насильственного удушения якобы был завернут в ковер. Предполагается, что убийство могло произойти на фоне ревности. Однако все эти обстоятельства требуют подтверждения следственными органами.