В правительстве сообщили, когда разберут насыпь и отремонтируют мост в Деулине

Проблема ветхой переправы через Пру в Деулине существует давно. Из-за состояния моста спецтехника для тушения лесных пожаров передвигаться по нему не смогла.

Отремонтировать мост и демонтировать щебеночную переправу через реку Пра в деревне Деулино планируют в ближайшие 2-3 недели. Об этом и.о. министра транспорта и автомобильных дорог Елена Мирошкина доложила губернатору на заседании 8 ноября.

«Давайте возьмем себе максимум 2 недели. Мы про эти 2-3 недели долго говорим. Правовые нюансы за 1-2 устраним и спокойно до середины ноября попрубуем работы завершить», - предложил вице-губернатор Артем Бранов.

После заседания ситуацию комментировал уже глава региона:

«Средства на объект выделены из резервного фонда правительства области. В ближайшие дни туда выходит техника, начнется ремонт моста. Также будет демонтирована щебеночная переправа, по которой были вопросы», - цитирует Павла Малкова пресс-служба правительства.

Насчет сроков в губернаторском Telegram-канале впоследствии появилась формулировка «в ближайшие три недели».

Проблема ветхой переправы через Пру в Деулине существует давно. Из-за состояния моста спецтехника для тушения лесных пожаров передвигаться по нему не смогла, и поэтому пришлось делать временную насыпь. В свою очередь, из-за насыпи в реке начала гибнуть рыба.

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