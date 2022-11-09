Мэр Сорокина: Широких торжеств на Новый год – 2023 не планируется. Фото: Олег ЗОЛОТО

8 ноября глава администрации города Елена Сорокина рассказала, как Рязань будет праздновать Новый год – 2023. Чиновница еще раз подтвердила, что широких торжеств рязанцам можно не ждать. Но город все равно украсят.

«Украсим елки прошлогодними игрушками и новыми, сделанными руками детей, родителей и педагогов в рамках городского конкурса «Ушастый Новый год»», - отметила мэр.

Ранее сообщалось, что уже 9 ноября в Рязани начнут устанавливать новогодние ели (читать подробнее).

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