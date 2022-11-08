Единый дизайн-код для Рязани установили официально

Владельцы салона на Первомайском проспекте не спешат приходить к единому дизайн-коду. Но многим рязанцам нравится их дизайн...
Глава администрации Елена Сорокина подписала постановление о введении в Рязани единого дизайн-кода. По словам чиновницы, при разработке дизайн-кода учитывалось мнение и горожан.
«Сейчас на улицах много визуального шума – разномастные вывески, порой кричащих цветов, размещенные на зданиях исторической застройки, это производит не лучшее впечатление», - отметила Сорокина.
Как сказала глава администрации, единый дизайн-код «содержит рекомендации и требования к размещению информационных конструкций, изменению фасадов зданий». Как только его внедрят, у Рязани появится свой уникальный стиль.
Ранее губернатор Павел Малков заявил, что разномастные вывески портят Рязань (читать подробнее).
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