9 ноября в Рязанской области потеплеет до +8 . Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температуру воздуха до +8 и небольшие осадки прогнозирует на 9 ноября в Рязанской области региональный филиал Росгидромета. По-прежнему будет пасмурно.

Согласно прогнозу, термометры в среду покажут +0...+5 градусов в темное время суток и +3...+8 градусов днем. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Дожди ожидаются небольшие и лишь местами, в том числе в Рязани.

По данным «Метеовестей», нынешняя погода определяется влиянием очередного атлантического циклона, принесшего в Европейскую Россию теплые океанические воздушные массы.