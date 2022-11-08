Губернатор утвердил министром финансов Рязанской области Марину Наумову.

Губернатор Рязанской области утвердил Марину Наумову министром финансов региона. С 21 сентября, когда новый глава региона вступил в должность, по 7 ноября, когда вышло новое постановление, она значилась исполняющей обязанности.

Наумова возглавляет областной минфин с 2013 года — даже дольше, чем руководит минобром другой министр-долгожитель Ольга Щетинкина (конец 2014 года). Последняя переназначена 3 октября.

С приставкой «и.о.» на официальном сайте правительства остаются только нынешние руководители минимущества (Михаил Майоров), минтранса (Елена Мирошкина), минстроя (Юрий Кулешов), минприроды (Александр Новиков), а также представительства правительства Рязанской области (Алексей Кулаков).