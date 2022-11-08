Уже 9 ноября в Рязани начнут устанавливать новогодние ели. Фото: Олег ЗОЛОТО

9 ноября в Рязани начнут устанавливать новогодние елки. Об этом сообщила глава администрации Елена Сорокина. По словам чиновницы, работы по установке будут проходить в несколько этапов:

- монтаж деревьев;

- развешивание новогодних украшений;

- подключение иллюминации.

Центральную ель установят на площади Ленина. Ее высота составит 22 метра.

«В этом году не планируется широких торжеств, посвященных Новому году, однако центральные магистрали Рязани должны быть украшены», - подчеркнула мэр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!