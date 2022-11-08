Уже 9 ноября в Рязани начнут устанавливать новогодние ели.
Фото: Олег ЗОЛОТО
9 ноября в Рязани начнут устанавливать новогодние елки. Об этом сообщила глава администрации Елена Сорокина. По словам чиновницы, работы по установке будут проходить в несколько этапов:
- монтаж деревьев;
- развешивание новогодних украшений;
- подключение иллюминации.
Центральную ель установят на площади Ленина. Ее высота составит 22 метра.
«В этом году не планируется широких торжеств, посвященных Новому году, однако центральные магистрали Рязани должны быть украшены», - подчеркнула мэр.
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