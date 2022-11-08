Вице-губернатор заявил о сокращении графика реконструкции Северной окружной в Рязани

Вице-губернатор Артем Бранов заявил о сокращении графика реконструкции Северной окружной в Рязани.

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов на заседании регионального правительства 8 ноября доложил о ходе работ на Северной окружной дороге. Там в 2022-2023 годах проводится реконструкция участка 3,4 км за 750 млн рублей. Подрядчиком выступает АО «Рязаньавтодор».

Вопрос поднял губернатор Павел Малков:

«Мне все время предыдущий министр (Вадим Решетник, уволенный в сентябре — Ред.) отвечал, что работы идут в графике и замечаний нет. А то что там одна-две бригады работают, и то с выходными... Ну, график такой. Я давал поручение проработать (вопрос) с подрядчиками, максимально график ускорить. Надеюсь, теперь это все-таки удастся», - высказался Малков.

Бранов назвал график реконструкции очень комфортным для подрядчика:

«Подрядчик, с одной стороны, шел в графике, но, по нашему мнению, график был выбран для подрядчика очень комфортный. Количество единиц техники и людей на объекте было недостаточным, поэтому за последнее время мы это количество нарастили», - сообщил вице-губернатор.

По его словам, выполняются некоторые инженерные, земляные, подготовительные работы, запланированные на 2023 год.

«Конечно, график будем сокращать», - резюмировал Бранов.

В конце Малков призвал ответственных руководителей предусматривать для самых загруженных дорог максимально жесткий график: без выходных, и чтобы работы велись постоянно.