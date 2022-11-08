Пять газопроводов повредили в Рязанской области с начала 2022 года.

С начала 2022 года в Рязанской области повредили пять газопроводов. Все дело в несанкционированных земляных работах. Об этом сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Специалисты оперативно выявили и устранили все повреждения газопроводов. Но более пятисот жителей временно оставались без газа.

- Восстановительно-ремонтные работы поврежденного участка газопровода, повторные пуски потребителей, потери газа – все эти издержки ложатся на плечи физических и юридических лиц, допустивших повреждения объектов, - предупредил замглавного инженера АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Сергей Кормухин.

Отмечается, что перед началом всех видов земляных, строительных и монтажных работ в охранной зоне газопровода необходимо согласовать проект с газовой компанией и получить письменное разрешение. А непосредственно перед началом работ для уточнения расположения газопроводов следует вызвать представителя газового хозяйства.